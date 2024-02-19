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19 лютого 2024, 9:52

Кабмін погодив продаж суперʼяхти Медведчука

Кабінет міністрів погодив продаж 92-метрової яхти Royal Romance, що належить сімʼї Віктора Медведчука та знаходиться у Хорватії. Про це 16 лютого повідомила пресслужба АРМА.

Кабінет міністрів погодив продаж 92-метрової яхти Royal Romance, що належить сімʼї Віктора Медведчука та знаходиться у Хорватії.

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Що відомо

Проведення конкурсу щодо реалізації активів у вигляді рухомого майна, яке перебуває за кордоном та передане АРМА для реалізації, здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів. Таке погодження сьогодні оформлено відповідним протокольним рішенням уряду, зазначило агентство.

У січні в хорватських ЗМІ зʼявилася інформація, що в яхти Royal Romance міг зʼявитися новий власник. Проте АРМА цю інформацію спростувало.

Арештована яхта 25 січня тимчасово відчалила з верфі Adria Docks у хорватському місті Трогір для підтвердження її технічної спроможності, плавучості та роботи двигунів, заявило агентство.

Нагадаємо

16 березня 2022 року Львівський суд заарештував яхту, а 11 квітня передав її у розпорядження АРМА.

У листопаді уряд вдосконалив процедуру реалізації арештованих активів, також впроваджено можливість їх продажу за кордоном. Відповідні зміни внесені у постанови № 719 та № 558. АРМА тоді заявило, що це дає змогу продати 92-метрову яхту, конфісковану у Віктора Медведчука.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+50
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
19 лютого 2024, 10:27
#
Ну, а через пару лет мы узнаем, что собственником этой яхты стала какая ниб4удь оффшорная компания и купила ее (условно) за «три копейки». Ну еще через пару лет мы узнаем, как кто-то из чиновников АРМА (а все директора этой конторы уже под следствием) договорился с кем-то из окружения медведчука о продаже этой яхты на подставную контору!
Да, забыл, тут кто-то верит в эту АРМУ? Или пример оценки «Океан Плаза» (по 1800 гривен за кв метр торговой площади почти в центре Киева) никого ничему не научил?
+
+15
nitrolog
nitrolog
19 лютого 2024, 11:05
#
Цій конторкє вірять тільки ті хто вірять в єдиний пазітівний марафон, там каву в Криму вже рік як п’ють, а ті хто бачили як «смотрящій» від Єрмака лупцює просто на вході в АРМА робітника розуміють все, але я не впевнений. Ця влада узурпувала під себе все що тільки можна, навіть вже яника переплюнули і він там десь сидить на болотах і питає «а що так можна було?»
+
0
Rubi0
Rubi0
19 лютого 2024, 11:08
#
А потом следующая власть будет арестовывать и забирать у текущих. В этом как мне кажется основная проблема политической культуры, у нас всегда действующая власть добивает оппонентов, потому все гребут как не в себя и выводят деньги из страны под конец очередной 5летки подальше, чтоб до них не добрались.
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