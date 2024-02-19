Кабмін погодив продаж суперʼяхти Медведчука

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Проведення конкурсу щодо реалізації активів у вигляді рухомого майна, яке перебуває за кордоном та передане АРМА для реалізації, здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів. Таке погодження сьогодні оформлено відповідним протокольним рішенням уряду, зазначило агентство.

У січні в хорватських ЗМІ зʼявилася інформація, що в яхти Royal Romance міг зʼявитися новий власник. Проте АРМА цю інформацію спростувало.

Арештована яхта 25 січня тимчасово відчалила з верфі Adria Docks у хорватському місті Трогір для підтвердження її технічної спроможності, плавучості та роботи двигунів, заявило агентство.

Нагадаємо

16 березня 2022 року Львівський суд заарештував яхту, а 11 квітня передав її у розпорядження АРМА.

У листопаді уряд вдосконалив процедуру реалізації арештованих активів, також впроваджено можливість їх продажу за кордоном. Відповідні зміни внесені у постанови № 719 та № 558. АРМА тоді заявило, що це дає змогу продати 92-метрову яхту, конфісковану у Віктора Медведчука.