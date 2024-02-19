Видатки держбюджету в січні скоротилися у 2,6 раза

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Куди спрямували

Найбільше спрямовано на оплату праці з нарахуваннями — 75,9 млрд грн, або 50,5% від загального обсягу видатків, витрачених за січень 2024 року.

Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців — 57,4 млрд грн, що майже удвічі менше, ніж у грудні 2023 року (107,8 млрд грн).