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18 лютого 2024, 14:01

Мільярдери Сорос і Уолтон купують частки у фармкомпаніях

Сімейні офіси американських мільярдерів Сема Уолтона і Джорджа Сороса придбали нові частки в біотехнологічних компаніях, котрі займаються розробкою ліків. Про це пише Bloomberg.

Сімейні офіси американських мільярдерів Сема Уолтона і Джорджа Сороса придбали нові частки в біотехнологічних компаніях, котрі займаються розробкою ліків.

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Зазначається, що у четвертому кварталі 2023 року компанія Волтона Walton Investment Team придбала частку в Madrigal Pharmaceuticals, яка розробляє ліки від захворювань печінки, за 8,2 мільйона доларів.

А Soros Fund Management придбав нову частку у фармацевтичній компанії Merck & Co. на 24,5 млн дол і ще одну частку на 19,2 млн дол у компанії Eli Lilly, що виробляє ліки для схуднення.

Інші інвестиційні фірми також придбали частки в окремих біотехнологічних компаніях, додає Bloomberg.

Так, сімейний офіс Девіда Бондермана Wildcat Capital Management придбав частку у у Praxis Precision, що спеціалізується на лікуванні неврологічних захворювань.

Інвестиції в медичне обладнання та технології охорони здоров'я є однією з найпопулярніших інвестиційних тем 2023 року, свідчать дані опитування сімейних офісів, проведеного UBS Group AG.

Зокрема, німецькі мільярдери Томас і Андреас Струенгманн допомогли створити компанію BioNTech SE, яка у партнерстві з Pfizer Inc. розробила першу вакцину від Covid, схвалену Управлінням з контролю за продуктами і ліками США.

Джерело: Мінфін
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