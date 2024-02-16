Курс валют на вечір 16 лютого: долар та євро на міжбанку стрімко пішли вверх

До закриття міжбанку курс долара зріс на 28 копійок у купівлі та на 33 копійки у продажу. Євро зросло на 26 копійок у купівлі та на 32 копійки у продажу.

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Валюта Відкриття 16 лютого Закриття 16 лютого Зміни долар 37.85/37.87 38.13/38.20 28/33 євро 40.74/40.75 41.00/41.07 26/32

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,80−38,30 грн. Євро купують за 40,70 грн, а продають за 41,40 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,25−38,40, євро — 41,35−41,60 грн.

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