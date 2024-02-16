До закриття міжбанку курс долара зріс на 28 копійок у купівлі та на 33 копійки у продажу. Євро зросло на 26 копійок у купівлі та на 32 копійки у продажу.
16 лютого 2024, 17:23
Курс валют на вечір 16 лютого: долар та євро на міжбанку стрімко пішли вверх
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Відкриття 16 лютого
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Закриття 16 лютого
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Зміни
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37.85/37.87
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38.13/38.20
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28/33
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40.74/40.75
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41.00/41.07
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26/32
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,80−38,30 грн. Євро купують за 40,70 грн, а продають за 41,40 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,25−38,40, євро — 41,35−41,60 грн.
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Джерело: Мінфін
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