Nike скоротить 2% робочих місць

Nike заявила про плани скоротити 2% співробітників, тобто понад 1600 робочих місць. Таким чином компанія прагне зменшити витрати після зниження прибутку. Про це пише The Wall Street Journal.

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Генеральний директор Nike Джон Донахью заявив, що компанія використовує свої ресурси для збільшення інвестицій в такі категорії, як біг, жіночий одяг і бренд Jordan, йдеться у службовій записці для співробітників, з якою ознайомилась газета.

Очікується, що скорочення не торкнуться співробітників магазинів і розподільчих центрів, а також інноваційної команди компанії.

Станом на 31 травня 2023 року в компанії працювало близько 83 700 співробітників.

«Це болюча реальність, і я не сприймаю її легковажно. Наразі ми працюємо не найкращим чином, і в кінцевому підсумку я покладаю відповідальність за це на себе та свою команду керівників», — зазначив Донахьо у службовій записці.

У грудні компанія Nike знизила свій прогноз доходів на цей рік на тлі побоювань, що споживачі стають більш обережними у своїх витратах. Тоді компанія заявила, що планує скоротити витрати на 2 мільярди доларів протягом наступних трьох років за рахунок скорочення робочих місць та оптимізації.