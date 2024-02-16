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16 лютого 2024, 15:24

Видатки на виплати військовим у січні зменшились майже вдвічі

На грошове утримання військовослужбовців у січні 2024 року спрямували 57,4 млрд грн, що майже вдвічі менше, ніж у грудні 2023 року — 107,8 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

На грошове утримання військовослужбовців у січні 2024 року спрямували 57,4 млрд грн, що майже вдвічі менше, ніж у грудні 2023 року — 107,8 млрд грн.

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Зазначається, що загальна сума касових видатків загального фонду держбюджету у січні становила 150,2 млрд грн.

Найбільше, 75,9 млрд грн, або 50,5%, було спрямовано на оплату праці з нарахуваннями. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 57,4 млрд грн.

Ще 1,2 млрд грн спрямували на підтримку ЗСУ. Зокрема, йдеться про придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, палива та харчів.

Серед інших видатків минулого року найбільше витратили:

  • 9,3 млрд грн — на оплату використання товарів і послуг або 6,2% від загального обсягу видатків.
  • 42 млрд грн — на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) або 27,9% від загального обсягу видатків;
  • 9,5 млрд грн — на обслуговування державного боргу або 6,3% від загального обсягу;
  • 11,8 млрд грн — на трансферти місцевим бюджетам або 7,9% від загального обсягу.
Джерело: Мінфін
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