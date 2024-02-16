Президент підписав закон про легалізацію медичного канабісу

Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу. Документ регулює обіг канабісу в медичній, промисловій і науковій діяльності. Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

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Відповідний закон президент підписав 13 лютого. Тепер він набуде чинності через пів року після його оприлюднення.

Нагадаємо, що 13 липня 2023 року Верховна Рада підтримала законопроєкт про легалізацію медичного канабісу у першому читанні, а 21 грудня 2023 року — у другому.

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