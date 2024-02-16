У п'ятницю, 16 лютого, на готівковому ринку курс долара впав у покупці на 12 копійок та на 15 копійок у продажу. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та у продажу.
16 лютого 2024, 10:39
Курс валют на 16 лютого: долар та євро впали на 10-15 копійок
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Валютний ринок
В обмінниках долар втратив 10 копійок у купівлі та у продажу, а євро у продажу втратило 5 копійок, а у покупці не змінилось.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,79−38,25 грн. Євро купують за 40,70 грн, а продають за 41,40 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,00−38,10 грн, євро — 41,15−41,35.
Міжбанк відкрився у діапазоні 37,85−37,87 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,74−40,75 грн/євро.
Джерело: Мінфін
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