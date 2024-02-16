Coca-Cola змогла перевершити прогноз щодо виторгу

Компанія Coca-Cola днями повідомила, що її квартальний виторг виявився вищим за прогнозований. Перевершити очікування вона змогла завдяки подорожчанню товарів та високому попиту на безалкогольні напої. Докладніше про звіт гіганта розповіли аналітики LBLV .

Хоча Coca-Cola протягом кількох останніх кварталів збільшувала ціни, споживачі, які обідають поза домівкою, а також часто відвідують кінозали чи спортивні заходи, були готові витрачати більше коштів на улюблені їжу й напої. Ця тенденція контрастує із ситуацією в PepsiCo, яка заявила, що її продажі впали вперше за 14 кварталів. Зростання цін призвело до скорочення обсягів реалізації на 4%.

У випадку Coca-Cola обсяги продажу в окремих пакуваннях піднялися на 2%. Водночас усереднена вартість збуту товару за IV квартал зросла на 9%. І все ж таки компанія чекає, що її органічний виторг додаватиметься слабо, оскільки побоюється, що позитивний ефект від нарощування цін незабаром зійде нанівець.

Навіть відносно слабкий прогноз Coca-Cola перевершив очікування

Компанія прогнозує, що її органічні доходи 2024-го збільшаться на 6−7%. Минулого року цей показник підскочив на 12%. Гендиректор компанії зазначив, що у європейському та північноамериканському регіонах ефект високої інфляції тисне на окремі групи споживачів.

І все ж експерти lblv.com відзначають, що прогноз щодо органічного виторгу Coca-Cola виявився кращим за очікуваний. Зараз компанія чекає, що її скоригований прибуток за рік зросте на 4−5%, тоді як сторонні аналітики говорять про 4,5%.

Виторг фірми збільшився на 7,4%, досягнувши $10,95 мільярда, що перевищує аналітичні прогнози, які говорили про $10,68 мільярда. Її скоригований прибуток склав $0,49 на акцію, що відповідає очікуванням. Експерти відзначають, що показники Coca-Cola виявилися кращими, ніж у PepsiCo, оскільки перша все ще виграє від можливості збільшувати ціни.

Артем Прилучний, фінансовий аналітик LBLV