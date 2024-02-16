НБУ посилив гривню до долара на 23 копійки: офіційний курс

Національний банк України встановив на 16 лютого 2024 року офіційний курс гривні на рівні 37,9484 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ посилив гривню на 23 копійки.

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Валютний ринок

НБУ на 16 лютого встановив офіційний курс євро на рівні 40,77 грн, що на 9 копійок менше, ніж у попередній день.

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