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15 лютого 2024, 19:10

Світовий банк планує виділити $500 млн на підтримку українського бізнесу

Міністерство економіки України та Світовий банк працюють над залученням $500 млн на фінансування проєктів підтримки українського бізнесу у 2024 році. Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

Міністерство економіки України та Світовий банк працюють над залученням $500 млн на фінансування проєктів підтримки українського бізнесу у 2024 році.
Фото:depositphotos

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Що відомо

Під час зустрічі сторони обговорили шляхи збільшення експортного потенціалу України, можливості залучення фінансування Світового банку до реалізації програми пільгового кредитування «єОселя», а також розширення можливостей Експортно-кредитного агентства щодо страхування воєнних ризиків, в тому числі й для підприємств малого та середнього бізнесу.

Окремо сторони зупинились на модернізації програми пільгового кредитування «5−7−9%» та можливостях стимулювання українських банків до більш активного кредитування бізнесу.

«Почули від колег зі Світового банку цілу низку практичних порад щодо збільшення можливостей української економіки, як зараз під час війни, так і для планування більш інтенсивного відновлення в післявоєнний період, а також щодо переходу до постіндустріальної моделі розвитку. Ми домовилися про залучення експертизи Світового банку для модернізації нашої стратегії відновлення української економіки в майбутньому», — резюмувала міністр економіки Юлія Свириденко.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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veritas69
veritas69
15 лютого 2024, 19:24
#
У банков денег жопой жуй, оно им нафиг надо. разве что схемами для себя
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