Курс валют на вечір 15 лютого: долар на міжбанку впав на 23 копійки

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Валюта Відкриття 15 лютого Закриття 15 лютого Зміни долар 38.01/38.10 37.85/37.87 16/23 євро 40.73/40.82 40,80/40.88 7/6

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,91−38,40 грн. Євро купують за 40,80 грн, а продають за 41,50 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,10−38,20, євро — 41,15−41,40 грн.

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