До закриття міжбанку курс долара впав на 16 копійок у купівлі та на 23 копійки у продажу. Євро додало 7 копійок у купівлі та 6 копійок у продажу.
15 лютого 2024, 17:30
Курс валют на вечір 15 лютого: долар на міжбанку впав на 23 копійки
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новин
|
Відкриття 15 лютого
|
Закриття 15 лютого
|
Зміни
|
38.01/38.10
|
37.85/37.87
|
16/23
|
40.73/40.82
|
40,80/40.88
|
7/6
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,91−38,40 грн. Євро купують за 40,80 грн, а продають за 41,50 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,10−38,20, євро — 41,15−41,40 грн.
«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі