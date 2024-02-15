Податки від компанії Cosmolot за 2023 рік складають 2,4 млрд грн

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 лютого 2024, 17:40

Податки від компанії Cosmolot за 2023 рік складають 2,4 млрд грн

Українські гемблінг компанії цього року збагатили бюджет країни на 10,4 млрд грн. Cosmolot входить в трійку найбільших платників податків, які складають 80% усіх відрахувань гральної сфери. Сума податків від компанії у 2023 сягнула 2,4 млрд грн, що становить близько 25% від надходжень усієї гральної сфери.

Українські гемблінг компанії цього року збагатили бюджет країни на 10,4 млрд грн.

З моменту легалізації азартних ігор в Україні компанія Cosmolot демонструє відповідальну позицію не тільки у питаннях сплати ліцензії і податків та прозорої операційної діяльності. Як економічний гравець ринку, Cosmolot виступає за всебічну допомогу у розвитку країни.

Так у 2023 Cosmolot залучив перші іноземні інвестиції у гемблінг індустрію країни. Арнульф Дамерау — британський підприємець та досвідчений інвестор обрав компанію через відкриту проукраїнську позицію Cosmolot.

«Рішення інвестувати в український ринок є очевидним для мене. Я оцінюю прозорість, економічну та соціальну відповідальність бізнесу. Відповідальність Cosmolot виходить за межі вчасно сплачених податків, рівень їх допомоги фронту оцінюється мільйонами гривень. Разом ми спроможні потужніше розвивати сферу та економіку країни, допомагати армії та йти до перемоги України» — Арнульф Дамерау, головний інвестор Cosmolot.

На благодійність та допомогу армії Cosmolot спрямував вже понад 130 млн грн:

  • В рамках проєкту Cosmolot Airlines компанія посилила кілька десятків підрозділів ЗСУ 50 новітніми РЕБостікими БпЛА Punisher.
  • Профінансував для передачі на фронт 49 гвинтівок та 2 кулемети.
  • Cosmolot ініціював створення першої недержавної платформи винахідників військової техніки Brave Inventors, що має на меті всебічну підтримку українських винахідників необхідної фронту військової техніки та розвиток military tech галузі України.

Нещодавно компанія анонсувала продовження проєкту Cosmolot Airlines. Власники компанії виділяють 12,5 млн грн на виготовлення предсерійної моделі першого в Україні дрону БпЛА REX, що відповідає стандартам повного циклу знищення цілі відповідно до концепції сучасної війни.

Джерело: Мінфін
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами