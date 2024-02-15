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15 лютого 2024, 16:40

Більш ніж пів мільярда податків сплатила група BROCARD до держбюджету в 2023 році

У BROCARD озвучили результати роботи в 2023 році. Загальний обіг коштів групи компаній сягнув 3,5 млрд грн, сума сплачених податків — 590 млн грн. Загалом за два воєнні роки надходження податків до українського бюджету становлять вже 1 млрд 263 млн грн.

У BROCARD озвучили результати роботи в 2023 році.

На допомогу ЗСУ у 2023 було спрямовано 187,5 млн грн, а загалом із початку повномасштабного вторгнення -194 млн грн. Зокрема, 5 млн грн отримав фонд «Повернись живим».

На початок 2024 року команда BROCARD налічує 1400 працівників. Фонд оплати праці становить понад 370 мільйонів гривень. У 2023 році магазини відвідали понад 5,5 млн клієнтів. Більше ніж 160 тисяч нових відвідувачів зареєструвалися в магазинах мережі та на сайті brocard.ua. Кількість постійних клієнтів у 2023 році перевищила 1,9 млн осіб.

До 2022 року група компаній BROCARD володіла більш ніж 90 магазинами у 26 містах України. 30 з них було втрачено або закрито після повномасштабного вторгнення російської армії та окупації частини території України. Попри виклики воєнного часу та численні інформаційні атаки, у 2023 році відкрили три нові магазини BROCARD: у Луцьку (ЦУМ), Івано-Франківську (ТРЦ «Велес») та Вінниці (ТРЦ «Sky Park»). Також запрацювали два магазини оновленого формату з розширеним асортиментом продукції та окремою зоною нішевих ароматів. На сьогодні мережа BROCARD має 66 магазинів, які розташовані в найбільших ТРЦ 22-х українських міст.

«Я щиро пишаюся нашою командою, якій вдалося не тільки встояти в нелюдських умовах війни, зберегти бізнес, але й досягти вагомих результатів», — каже Філіп Бенасен, власник BROCARD.

На офіційному сайті BROCARD також повідомили, що однією з пріоритетних задач на найближчі роки є співпраця з українськими виробниками парфумів та косметики. Мережа вже реалізує продукцію 26 українських брендів. Загалом в BROCARD представлено понад 300 світових преміальних брендів — оригінальну продукцію постачають лише від офіційних дистриб'юторів. У 2023 році асортимент мережі поповнився 93 новими найменуваннями, 16 з яких саме українські новинки. Також у 2023 році зібрали найбільшу в Україні колекцію авторських ароматів: більше 70 нішевих брендів з усього світу, серед яких є й український аромат — 13PERFUMES.

«2023 рік, безперечно, був одним із найскладніших у майже 30-річній історії BROCARD, Особисто я вважаю, що нашому унікальному колективу вдалося здійснити нездійснене. В умовах втрати частини магазинів, вимушеної міграції багатьох співробітників, серйозних логістичних проблем, постійних атак з боку конкурентів ми вистояли: виплатили податки державі, допомогли нашим героїчним воїнам і при цьому забезпечили клієнтів тим, що було їм необхідно як ніколи, — позитивними емоціями. Як на мене, це найбільший успіх, яким ми справді маємо право пишатися», — робить висновки 2023 року директор компанії Людмила Севрюк.

BROCARD — найбільша в країні парфумерно-косметична мережа в сегменті luxury, перший магазин якої відкрився 1997 року в Києві. Саме з нього почалася історія преміальної косметики й парфумерії в Україні.

Джерело: Мінфін
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