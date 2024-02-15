НАЗК внесло до переліку спонсорів війни ірландсько-американського виробника нафтовидобувного обладнання

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Бізнес в рф

Weatherford International, яка також спеціалізується на наданні сервісних послуг нафтогазовим підприємствам, працює в росії 16 років, створила там понад 2,5 тис. робочих місць та утримує на території РФ сервісні підприємства, бази та підприємства машинобудування.

У рф Weatherford представлена через ТОВ «Везерфорд Холдингз (Рус)», ТОВ «Везерфорд» та ТОВ «Везерфорт Бизнес Сервис». У 2022 році вони разом сплатили податків до бюджету росії більш як на 15 млн доларів.

Основним замовником послуг Weatherford у рф залишається Роснефть.

У період з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2023 року компанія імпортувала товарів в росію майже на 1,5 млн доларів, зокрема матеріали й запчастини для нафтогазової промисловості (фітінги, клапани, вали, прокладки, пластмасові вироби, підшипники).

Weatherford має чіткий намір продовжувати виконувати чинні контракти та укладати нові договори із замовниками в росії, у своїй звітності компанія пообіцяла виконувати договірні зобов'язання з урахуванням міжнародних санкцій.

Компанія успішно перебудувала канали постачання обладнання після накладення цивілізованим світом санкцій на рф, замінивши постачальників на російських або на інші іноземні компанії. Це демонструє не тільки економічну та технологічну підтримку агресора компанією, але й ідеологічну, підкреслили в НАЗК.