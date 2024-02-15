З початку року на соцвиплати спрямували 37 млрд грн — міністерство

В січні 2024 року із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 36,92 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

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На що спрямували кошти

20,9 млрд грн — на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;

8,5 млрд грн — на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, зокрема на виплату:

— близько 470 тис. особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

— більше 2,5 млн особам на проживання внутрішньо переміщеним особам;

1,0 млрд грн — на підтримку малозабезпечених сімей, зокрема на виплату понад 155 тис. малозабезпечених сімей;

4,7 млрд грн — надання пільг і житлових субсидій громадянам, зокрема на виплату понад 3,2 млн домогосподарствам пільг і житлових субсидій;

1,8 млрд грн — на соціальний захист дітей та сім'ї, зокрема на виплату:

— більш 14 тис. отримувачам допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;

— понад 611 тис. особам для допомоги при народженні дитини;

— майже 2 тис. особам для виплати допомоги при усиновленні дитини;

— близько 50 тис. отримувачам допомоги на дітей одиноким матерям;

— 0,02 млрд гривень — на соціальний захист осіб з інвалідністю.