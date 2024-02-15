Курс валют на 15 лютого: євро в банках подешевшало на 10 копійок

У четвер, 15 лютого, на готівковому ринку курс долара у покупці та у продажу не змінився. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу.

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Валютний ринок

В обмінниках долар втратив у купівлі 5 копійок, а у продажу 2 копійки. Євро у покупці та у продажу втратило 5 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,00−38,45 грн. Євро купують за 40,80 грн, а продають за 41,52 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,20−38,33 грн, євро — 41,28−41,50.

Міжбанк відкрився у діапазоні 38,01−38,10 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,80−40,88 грн/євро.