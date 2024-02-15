Сервіс замовлення таксі та доставки їжі Uber Technologies оголосив свою першу програму викупу акцій на суму до $7 млрд, випливає із повідомлення компанії.
15 лютого 2024, 12:24
Uber вирішив вперше провести зворотний викуп акцій на $7 млрд
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Uber оголосив байбек
Рішення Uber оголосити байбек — це показник впевненості у сильній фінансовій динаміці компанії, заявив фінансовий директор Прашант Махендра-Раджа. За його словами, Uber планує послідовно скорочувати кількість акцій у обігу.
Нагадаємо
Раніше Uber прозвітував про фінансові результати за четвертий квартал 2023 року. Згідно з звітом, сервіс збільшив чистий прибуток у 2,4 рази, до $1,43 млрд. Виторг Uber зріс на 15% за рік, до $9,9 млрд. Річний чистий прибуток Uber склав $1,9 млрд: це був перший раз, коли компанія прозвітувала про прибуток з 2019 року.
Акції Uber на премаркеті на біржі Nasdaq зростають у ціні на 8,71% до $75.
Джерело: Мінфін
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