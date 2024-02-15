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15 лютого 2024, 11:37

Скільки страхові компанії платять за пошкоджені машини та квартири

Українці можуть застрахувати своє життя та майно від воєнних ризиків через повномасштабне вторгнення російських окупантів. Умови різні залежно від конкретного страхування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані, які надала Національна асоціація страховиків України.

Українці можуть застрахувати своє життя та майно від воєнних ризиків через повномасштабне вторгнення російських окупантів.
Фото:depositphotos

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Страхування життя/здоров'я

Згідно з даними асоціації, максимальна страхова сума за воєнними ризиками досягає 300 тисяч гривень.

Страхова сума залежить від конкретної програми. Зазвичай покриваються ризики, які стосуються смерті, пошкодження чи травмування.

Страхування майна

Максимальна страхова сума за договорами страхування майна від воєнних ризиків — 4 млн гривень, а за договорами страхування відповідальності — 2 млн гривень.

Франшиза залежить від ризиків, але в середньому не перевищує 2 тисячі гривень.

При страхуванні майна покриваються такі ризики: втрата чи пошкодження застрахованого майна виключно внаслідок прямого чи опосередкованого впливу ракет, безпілотних літальних апаратів будь-яких типів чи їх уламків, літальних боєприпасів, засобів ППО, ПРО.

Водночас покриваються пошкодження, знищення конструктивних елементів.

Страхування авто

Максимальна страхова сума зазвичай не перевищує 5 млн гривень для автомобілів не старших 15 років.

Ризики, що покриваються: пошкодження або знищення авто в результаті військових дій через застосування зброї або боєприпасів.

Франшиза за пошкодження у середньому становить близько 5%, ТОТАЛ — 10%.

Джерело: Мінфін
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