До закриття міжбанку курс долара впав на 14 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу. Євро впало на 12 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу.
14 лютого 2024, 17:33
Курс валют на вечір 14 лютого: долар та євро падають на міжбанку
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Відкриття 14 лютого
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Закриття 14 лютого
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Зміни
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38.15/38.17
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38.01/38.10
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14/7
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40.85/40.86
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40,73/40.82
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12/4
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,00−38,45 грн. Євро купують за 40,90 грн, а продають за 41,60 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,25−38,35, євро — 41,35−41,55 грн.
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Джерело: Мінфін
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