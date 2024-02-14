Курс валют на вечір 14 лютого: долар та євро падають на міжбанку

До закриття міжбанку курс долара впав на 14 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу. Євро впало на 12 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу.

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Валюта Відкриття 14 лютого Закриття 14 лютого Зміни долар 38.15/38.17 38.01/38.10 14/7 євро 40.85/40.86 40,73/40.82 12/4

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,00−38,45 грн. Євро купують за 40,90 грн, а продають за 41,60 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,25−38,35, євро — 41,35−41,55 грн.

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