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14 лютого 2024, 19:39

Уряд просить Нацбанк дозволити компаніям Ахметова перевести валюту за кордон

Кабмін попросив НБУ дозволити компаніям Ахметова перерахувати валюту за кордон. ДТЕК потрібно виплатити купон власникам єврооблігацій і розрахуватися з іншими боргами. Про це пише Liga.net із посиланням на Урядовий портал.

Кабмін попросив НБУ дозволити компаніям Ахметова перерахувати валюту за кордон.

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Наприклад, ДТЕК Енерго на кінець 2023 року ДТЕК Енерго має $1,14 млрд боргу за євробондами. За умовами реструктуризації 2021 року група повинна щокварталу виплачувати купон в розмірі $26 млн, а раз на пів року — проводити погашення на $10 млн.

DTEK Energy B.V. не має власного операційного доходу і минулого літа повідомила Кабміну, що не зможе виконувати зобов'язання за єврооблігаціями без дивідендів з України.

«У разі невиплати щоквартального купонного доходу кредитори вимагатимуть погашення всього наявного боргу в сумі $1,14 млрд, що може призвести до дефолту групи ДТЕК Енерго», — сказано в клопотанні.

Зараз DTEK Energy потрібно $52,2 млн для сплати купона за четвертий квартал 2023 року і перший квартал 2024 року, а також $10 млн на погашення.

Кабмін вважає, що НБУ варто дозволити переказ дивідендів за кордон з урахуванням важливості компанії в умовах воєнного стану.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+42
Kharakternyk
Kharakternyk
14 лютого 2024, 20:02
#
Шістьорка Ахметова, Шмігєль, відпрацьовує:)
+
+27
TAN72
TAN72
14 лютого 2024, 20:23
#
Дефолт и сразу переход в гос собственность.
+
0
innapcholko
innapcholko
14 лютого 2024, 21:01
#
По пути с Россией идем
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