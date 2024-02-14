Уряд просить Нацбанк дозволити компаніям Ахметова перевести валюту за кордон

Кабмін попросив НБУ дозволити компаніям Ахметова перерахувати валюту за кордон. ДТЕК потрібно виплатити купон власникам єврооблігацій і розрахуватися з іншими боргами. Про це пише Liga.net із посиланням на Урядовий портал.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Наприклад, ДТЕК Енерго на кінець 2023 року ДТЕК Енерго має $1,14 млрд боргу за євробондами. За умовами реструктуризації 2021 року група повинна щокварталу виплачувати купон в розмірі $26 млн, а раз на пів року — проводити погашення на $10 млн.

DTEK Energy B.V. не має власного операційного доходу і минулого літа повідомила Кабміну, що не зможе виконувати зобов'язання за єврооблігаціями без дивідендів з України.

«У разі невиплати щоквартального купонного доходу кредитори вимагатимуть погашення всього наявного боргу в сумі $1,14 млрд, що може призвести до дефолту групи ДТЕК Енерго», — сказано в клопотанні.

Зараз DTEK Energy потрібно $52,2 млн для сплати купона за четвертий квартал 2023 року і перший квартал 2024 року, а також $10 млн на погашення.

Кабмін вважає, що НБУ варто дозволити переказ дивідендів за кордон з урахуванням важливості компанії в умовах воєнного стану.