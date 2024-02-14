Грошей буде більше: ЄС ще може переглянути обсяг 50-мільярдної допомоги Україні

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
14 лютого 2024, 18:16

Грошей буде більше: ЄС ще може переглянути обсяг 50-мільярдної допомоги Україні

Постійний представник України при ЄС Всеволод Ченцов допускає, що Європейський Союз може переглянути у бік збільшення обсяг допомоги Україні на 50 млрд євро, передбачений на чотири роки. Про це він розповіву інтерв'ю «Європейській правді».

Постійний представник України при ЄС Всеволод Ченцов допускає, що Європейський Союз може переглянути у бік збільшення обсяг допомоги Україні на 50 млрд євро, передбачений на чотири роки.
Фото:depositphotos

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

«Я думаю, що Україна отримає більше, ніж 50 мільярдів. Тому що посередині — тобто через два роки — (передбачена) можливість перегляду цього інструменту. І я думаю, що він буде переглядатися в бік збільшення», — зазначив посол.

Він пояснив, що потреби України набагато більші, ніж ухвалена сума — «на два порядки більші».

«Але коли ми говоримо про нашу макрофінансову стабільність, про інвестиційну складову… про технічну допомогу, яка пов'язана в тому числі з потребами підготовки до членства, я думаю, що наші потреби будуть уточнюватися», — зазначив дипломат.

Ченцов зауважив, що у цьому контексті важливо, яким чином будуть наповнюватися грантова і кредитна частини допомоги та чи будуть використані заморожені російські активи.

«Чи нас влаштує, що ми встановлюємо цю стелю в 50 мільярдів? Напевно, ні. Тому що російські активи — це набагато більше, ніж 50 мільярдів. І навіть якщо ми говоримо про доходи, ну, за чотири роки, як вони порахували, то це 17 мільярдів. Тому ми розраховуємо, що все ж таки країни-члени не лише за рахунок цих доходів від російських активів будуть наповнювати грантову частину», — зауважив дипломат.

Нагадаємо

ЄС прагне у березні розпочати виплати в рамках погодженої програми Ukraine Facility на 50 млрд євро.

В уряді заявляли, що Україна розраховує у березні отримати від ЄС перший транш макрофінансової підтримки у розмірі 4,5 млрд євро.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 14 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами