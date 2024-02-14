Грошей буде більше: ЄС ще може переглянути обсяг 50-мільярдної допомоги Україні

Постійний представник України при ЄС Всеволод Ченцов допускає, що Європейський Союз може переглянути у бік збільшення обсяг допомоги Україні на 50 млрд євро , передбачений на чотири роки. Про це він розповів у інтерв'ю «Європейській правді».

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Що відомо

«Я думаю, що Україна отримає більше, ніж 50 мільярдів. Тому що посередині — тобто через два роки — (передбачена) можливість перегляду цього інструменту. І я думаю, що він буде переглядатися в бік збільшення», — зазначив посол.

Він пояснив, що потреби України набагато більші, ніж ухвалена сума — «на два порядки більші».

«Але коли ми говоримо про нашу макрофінансову стабільність, про інвестиційну складову… про технічну допомогу, яка пов'язана в тому числі з потребами підготовки до членства, я думаю, що наші потреби будуть уточнюватися», — зазначив дипломат.

Ченцов зауважив, що у цьому контексті важливо, яким чином будуть наповнюватися грантова і кредитна частини допомоги та чи будуть використані заморожені російські активи.

«Чи нас влаштує, що ми встановлюємо цю стелю в 50 мільярдів? Напевно, ні. Тому що російські активи — це набагато більше, ніж 50 мільярдів. І навіть якщо ми говоримо про доходи, ну, за чотири роки, як вони порахували, то це 17 мільярдів. Тому ми розраховуємо, що все ж таки країни-члени не лише за рахунок цих доходів від російських активів будуть наповнювати грантову частину», — зауважив дипломат.

Нагадаємо

ЄС прагне у березні розпочати виплати в рамках погодженої програми Ukraine Facility на 50 млрд євро.

В уряді заявляли, що Україна розраховує у березні отримати від ЄС перший транш макрофінансової підтримки у розмірі 4,5 млрд євро.