ЄБРР став акціонером найбільшої авіакомпанії Казахстану

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) став міноритарним акціонером авіакомпанії Air Astana — національного авіаперевізника Казахстану. Про це повідомляється на сайті банку.

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Що відомо

Придбання відбулося в ході первинного публічного розміщення акцій авіакомпанії (IPO). Банк став власником 5% акцій за $42 млн.

Казахстанська авіакомпанія провела IPO для залучення грошей у розширення та оновлення флоту, будівництво потужностей з технічного обслуговування літаків та придбання авіасимулятора.

Air Astana планує до 2029 року розширити свій флот з 49 літаків до 80.

Основні акціонери групи — казахстанський державний фонд національного добробуту «Самрук-Казина» та BAE Systems (Kazakhstan) Limited, дочірня компанія британської корпорації BAE Systems plc.