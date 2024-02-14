Курс валют на 14 лютого: долар та євро дорожчають

У середу, 14 лютого, на готівковому ринку курс долара у покупці та у продажу додав 10 копійок. Євро подорожчало на 5 копійок у купівлі та на 2 копійки у продажу.

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Валютний ринок

В обмінниках долар додав у купівлі 6 копійки, а у продажу 1 копійку. Євро у покупці додало 1 копійку, а у продажу втратило 5 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,00−38,45 грн. Євро купують за 40,90 грн, а продають за 41,62 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,36−38,41 грн, євро — 41,46−41,63.

Міжбанк відкрився у діапазоні 38,15−38,17 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,85−40,86 грн/євро.

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