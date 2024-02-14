Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1060 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 398 140 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
14 лютого 2024, 8:14
Втрати ворога за 13 лютого: 1060 російських окупантів, 9 танків та 39 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 398140 (+1060) осіб,
- танків — 6433 (+9) од,
- бойових броньованих машин — 12043 (+39) од,
- артилерійських систем — 9566 (+66) од,
- РСЗВ — 984 (+3) од,
- засоби ППО — 671 (+4) од,
- літаків — 332 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7371 (+39),
- крилаті ракети — 1882 (+0),
- кораблі /катери — 24 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 12662 (+39) од,
- спеціальна техніка — 1523 (+5)
Джерело: Мінфін
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