Через «Дію» з травня 2021 року відкрили 501 тис. нових підприємств. Про це повідомив віцепремʼєр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в телеграм-каналі.
14 лютого 2024, 9:47
Через «Дію» за майже 3 роки відкрили півмільйона нових ФОП
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Найпопулярніші сектори
Як зазначається найпопулярнішими секторами для відкриття ФОП були — IT, онлайн-магазини, кафе та салони краси.
Найбільше бізнесів відкривали жінки — 52%, чоловіки — 48%.
Географічно в топі за кількістю відкритих підприємств: Київ, Дніпропетровська та Харківська області.
Джерело: Мінфін
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