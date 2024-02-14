Через «Дію» за майже 3 роки відкрили півмільйона нових ФОП

Через «Дію» з травня 2021 року відкрили 501 тис. нових підприємств. Про це повідомив віцепремʼєр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в телеграм-каналі.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Найпопулярніші сектори

Як зазначається найпопулярнішими секторами для відкриття ФОП були — IT, онлайн-магазини, кафе та салони краси.

Найбільше бізнесів відкривали жінки — 52%, чоловіки — 48%.

Географічно в топі за кількістю відкритих підприємств: Київ, Дніпропетровська та Харківська області.