Компанії «спонсори війни» не зможуть постачати продукти українській армії

Міжнародні компанії, які НАЗК внесло до переліку спонсорів війни, не зможуть постачати продукти для української армії. Про це під час презентації закупівель «Державного оператора тилу» заявив його директор з управління ризиками та комплаєнс Дмитро Бігунець, пише liga.net .

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За словами Бігунця, «Державний оператор тилу» для забезпечення доброчесності використовує додаткові критерії перевірки постачальників".

Так, будуть враховуватися санкції не лише РНБО, а й партнерів України: США, Канади, Великої Британії, ЄС.

«Санкції стосуються як безпосередньо потенційного постачальника, так і товару, який пропонує постачальник», — пояснив Бігунець.

Крім цього, забороняється участь у торгах постачальників, які будь-яким чином пов'язані з росією чи білоруссю, мають судимість, борги або є банкрутом.

Також серед критеріїв для заборони — порушення зобов'язань з постачання продуктів перед Міністерством оборони у 2022−2023 роках.

«Також ми ввели такий додатковий критерій, як перебування учасника у списку міжнародних спонсорів війни. Цей список адмініструється НАЗК, він постійно оновлюється. Ми вважаємо справедливим, щоб не допустити до участі в наших торгах потенційних учасників, які тим чи іншим чином визнані НАЗК як міжнародні спонсори війни», — пояснив представник «Державного оператора тилу».

При цьому Бігунець не назвав конкретні компанії, оскільки зараз тривають тендерні процедури. «Ми не хочемо дискримінувати постачальників, які ще подають пропозиції», — додав він.

Хто входить до переліку

До переліку спонсорів війни, входять, зокрема, торговельні мережі Auchan і Metro, а також продуктові компанії Bonduelle, Mars Inc., Mondelez International, Nestle, Pepsico і Viciunai Group.