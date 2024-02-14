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14 лютого 2024, 11:33

Кредит під заставу нерухомості: основні моменти перед укладенням угоди

Нерухомість часто стає заставою при оформленні кредиту. Це пояснюється тим, що квартира або будинок є майном з високою ліквідністю, що дає змогу фінансовим установам пропонувати вигідніші умови кредитування для позичальника.

Незалежно від того, чи братимете ви кредит під заставу нерухомості в приватній компанії або в банку, варто заздалегідь переконатися в надійності кредитора, проаналізувати важливі параметри договору та оцінити всі «за» і «проти».

Розгляньмо, на що звернути увагу перед підписанням кредитного договору і чому у 2024 році варто обрати саме приватну компанію як кредитора.

Вибір кредитора: що важливо знати?

  1. Наявність ліцензії Національного банку: Відсутність державної ліцензії на фінансову діяльність може свідчити про шахрайську структуру. Переконайтеся, що кредитор має відповідну ліцензію.

  2. Впізнаваність і надійність: Переважно звертатися до відомих і надійних брендів, оскільки вони зазвичай мають вищий рівень довіри.

  3. Доступність і сервіс: Зверніть увагу на рівень сервісу та зручність проведення всіх фінансових операцій із кредитором.

  4. Кредитні пропозиції: Вивчіть пропоновані умови кредитування, включно з відсотковою ставкою, сумою кредиту, строками погашення та іншими умовами.

Де краще брати кредит під заставу нерухомості у 2024 році?

В Україні конкурують два види організацій — банки і приватні кредитори. Багато хто задається питанням, що вибрати — кредит у банку або в приватній компанії. Досвід минулих років показує, що приватні організації кращі, оскільки вони зазвичай пропонують вигідніші умови кредитування.

Кредит під заставу нерухомості в банку

  • Термін розгляду заявки: 7−14 днів;

  • Відсоткова ставка: 2−2,5% на місяць;

  • Сума кредиту: не більше 50% від ринкової вартості застави;

  • Термін погашення: від 1 року до 10 років;

  • Вимоги до позичальника: поручитель, офіційне працевлаштування, довідка про доходи та ін.;

  • Додаткові витрати: комісія за оформлення, послуги нотаріуса, оцінка застави та інше.

Кредит під заставу нерухомості в приватній компанії «Діамант

  • Термін розгляду заявки: 10−15 хвилин;

  • Відсоткова ставка: 1,5% на місяць;

  • Сума кредиту: до 80% від ринкової вартості застави;

  • Термін погашення: до 10 років;

  • Вимоги до позичальника: паспорт, ІПН, документи на нерухомість;

  • Додаткові витрати: послуги нотаріуса.

«Діамант +» — простий і прозорий процес

Оформлення кредиту під заставу нерухомості в компанії «Діамант +» здійснюється за простою і зрозумілою схемою.

Клієнту необхідно надати мінімальний пакет документів, що включає основні документи, які засвідчують особу і право на нерухомість, після чого фахівці компанії проведуть оцінку нерухомості і проконсультують з усіх питань, пов'язаних з умовами кредитування.

Одним із важливих аспектів є наявність ліцензії на здійснення фінансової діяльності. Компанія «Діамант +» має ліцензію, видану Національним банком України, що підтверджує її право надання фінансових послуг, включаючи кредитування під заставу нерухомості. Це дає клієнтам додаткову впевненість у законності та надійності компанії.

Зверніться до «Діамант +», і ви отримаєте надійного фінансового партнера, готового допомогти вам вирішити будь-які фінансові питання швидко та ефективно. Наші фахівці завжди готові відповісти на ваші запитання та надати детальну консультацію щодо умов кредитування.

Контактна інформація:

Адреса: Київ, вул. Саксаганського 28 офіс 4

Телефони:

  • +38 (068) 883-28-82

  • +38 (096) 515-55-22

  • +38 (066) 515−55- 22

Не відкладайте вирішення своїх фінансових питань на потім. Звертайтеся до «Діамант +» вже сьогодні та отримайте швидке та вигідне рішення для ваших потреб.

Джерело: Мінфін
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