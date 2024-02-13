До закриття міжбанку курс долара зріс на 19 копійок у купівлі та на 18 копійок у продажу. Євро зросло на 1 копійку у купівлі та не змінилось у продажу.
13 лютого 2024, 17:34
Курс валют на вечір 13 лютого: долар продовжує рости на міжбанку
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Відкриття 13 лютого
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Закриття 13 лютого
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Зміни
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37,96/37,99
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38,15/38,17
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19/18
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40,89/40,91
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40,90/40,91
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1/0
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,90−38,35 грн. Євро купують за 40,85 грн, а продають за 41,60 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,30−38,40, євро — 41,45−41,68 грн.
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Джерело: Мінфін
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