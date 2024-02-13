Курс валют на вечір 13 лютого: долар продовжує рости на міжбанку

До закриття міжбанку курс долара зріс на 19 копійок у купівлі та на 18 копійок у продажу. Євро зросло на 1 копійку у купівлі та не змінилось у продажу.

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Валюта Відкриття 13 лютого Закриття 13 лютого Зміни долар 37,96/37,99 38,15/38,17 19/18 євро 40,89/40,91 40,90/40,91 1 /0

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,90−38,35 грн. Євро купують за 40,85 грн, а продають за 41,60 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,30−38,40, євро — 41,45−41,68 грн.

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