Finance.ua розробив для клієнтів цілу програму лояльності з унікальними бонусами та знижками, у програмі зібрано 15 різноманітних партнерів з ексклюзивними пропозиціями.
З нагоди Дня закоханих Finance.ua БЕЗКОШТОВНО дарує усі бонуси та знижки програми лояльності для усіх читачів.
13 лютого 2024, 17:20
Finance.ua дарує подарунки з програми лояльності
Finance.ua розробив для клієнтів цілу програму лояльності з унікальними бонусами та знижками, у програмі зібрано 15 різноманітних партнерів з ексклюзивними пропозиціями.
Щоб отримати подарунки потрібно:
- Перейдітьна сторінку
- Вкажіть свій E-mail, на який хочете отримати бонуси
- Отримайте бонуси на email
- Використовуйте отримані промокоди на сервісах партнерів.
Щоб отримати подарунки переходьте за посиланням.
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Джерело: Мінфін
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