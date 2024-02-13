За січень 2024 року Група «Нафтогаз» сплатила 6,1 млрд грн податків — до держбюджету спрямували 5,6 млрд грн, ще 500 млн грн було спрямовано у місцеві бюджети. Про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу».
13 лютого 2024, 18:12
Група «Нафтогаз» за січень сплатила податків на понад 6 мільярдів
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У компанії додали, що 5,6 млрд грн, сплачених до держбюджету, — це 8,5% усіх податкових надходжень держбюджету України за січень 2024 року.
Нагадаємо
За 2023 рік Група сплатила 90.2 млрд грн податків.
Джерело: Мінфін
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