Група «Нафтогаз» за січень сплатила податків на понад 6 мільярдів

За січень 2024 року Група «Нафтогаз» сплатила 6,1 млрд грн податків — до держбюджету спрямували 5,6 млрд грн, ще 500 млн грн було спрямовано у місцеві бюджети. Про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу».