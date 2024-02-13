Курс валют на 13 лютого: долар та євро продовжують рости

У вівторок, 13 лютого, на готівковому ринку курс долара у покупці додав 10 копійок, а у продажу 15 копійок. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та у продажу.

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Валютний ринок

В обмінниках долар додав у купівлі 2 копійки, а у продажу 1 копійку. Євро у покупці не змінилось, а у продажу додало 3 копійки.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,80−38,30 грн. Євро купують за 40,80 грн, а продають за 41,50 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,20−38,30 грн, євро — 41,40−41,58.

Міжбанк відкрився у діапазоні 37,96−37,99 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,89−40,91 грн/євро.

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