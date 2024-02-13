У вівторок, 13 лютого, на готівковому ринку курс долара у покупці додав 10 копійок, а у продажу 15 копійок. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та у продажу.
Курс валют на 13 лютого: долар та євро продовжують рости
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Валютний ринок
В обмінниках долар додав у купівлі 2 копійки, а у продажу 1 копійку. Євро у покупці не змінилось, а у продажу додало 3 копійки.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,80−38,30 грн. Євро купують за 40,80 грн, а продають за 41,50 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,20−38,30 грн, євро — 41,40−41,58.
Міжбанк відкрився у діапазоні 37,96−37,99 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,89−40,91 грн/євро.
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Коментарі - 17
Джонсон выступил резко против пакета помощи, поэтому потуги Сената имеют маленькое значение. Он в общем-то естественное заявление сделал, что это за «сделка» по границе на Украину, если вообще нам «ноль» уступок предлагают по границе?
Это все угрожает девалом гривне 25% только за счет выпадения макроэкономической помощи США из дефицита, но дефицит бюджета может быть еще выше из-за огромного роста госрасходов на оборону и прежде всего на ракеты ПВО, если это не компенсируется США.
https://www.france24.com/en/americas/20240213-house-speaker-rejects-ukraine-aid-package-as-senators-grind-through-votes
Демократы будут пробовать сделать congressional letter для постановки закона на голосование мимо Джонсона, но им нужны голоса республиканцев для этого. Судьба в партии конгрессменов, которые решатся на такое нарушение партийной дисциплины понятная.
Однако не все так просто собрать и все голоса демократов. Часть «прогрессивных демократов» считают, что Израиль сам ведет террористическую операцию в Газе, поэтому они не будут голосовать за законопроект и подписывать письма в его пользу.
Вероятность выделения помощи Украине сейчас ниже 10%, вероятно не более 7%
https://www.washingtonpost.com/politics/2024/02/12/house-ukraine-johnson-senate/
Сколько демократов не подпишут congressional letter понятно по голосованию за пакет помощи по Израилю — 180 конгрессменов. Конечно часть может изменить мнение, но именно столько надо демократам переманить у республиканцев сверху лимита для «письма». Это крайне маловероятно, где-то 7% вероятности и не выше.
Думаю, что сага с помощью США завершилась совсем.
https://www.theguardian.com/us-news/2024/feb/06/republicans-israel-aid-bill-fails-house
п.с. ваше посилання не існує (Sorry — we haven’t been able to serve the page you asked for)
https://www.theguardian.com/us-news/2024/feb/06/republicans-israel-aid-bill-fails-house
Голосование составило 250 против 180, что не хватило для большинства в две трети, необходимого для принятия.
Конечно часть демов из 180 голосовали против для поддержки политики Байдена, типа это «уловка», но несколько десятков прогрессивистов точно из антиизраильских убеждений. Они представляют «цветной» электорат в США, где антиизраильские настроения были всегда. Плюс для левой либеральной части демократов неприемлимо насилие в Израиле.
Я думаю, что демократам нужно около 40−50 республиканцев-перебежчиков, чтобы попробовать сделать «письмо». Однако тут кроме партийной дисциплины еще вопрос в том, что Джонсон сказал, что начнет свой законопроект. Сомнительно, что даже ястребы-республиканцы будут выступать против своего спикера, который готовит какое-то свое решение. Это совсем нонсенс.
Я думаю с помощью США вопрос уже решенный, но на чудо можно отложить около 7% вероятности.
https://www.theguardian.com/us-news/2024/feb/06/republicans-israel-aid-bill-fails-house-vote
И потом, как официальное заявление Спикера Конгресса США зависит от регистраций на МинфинUA???
Важный момент, что Джонсон не интервью дал, которое допускает трактовки, а выпустил официальное заявление
https://twitter.com/SpeakerJohnson/status/1757210505570087039
Прошлый законопроект он также прибил одним твитом. В данном случае твит копирует его письмо Байдену.
https://twitter.com/SpeakerJohnson/status/1757210505570087039
Республиканцы в Палате представителей с самого начала обсуждения так называемого закона о дополнительной ассигнования на нужды национальной безопасности дали понять, что признают, что национальная безопасность начинается с собственных границ. Десять месяцев назад Палата представителей приняла закон «О защите наших границ», но с тех пор Сенат так и не смог его принять.
Сенат поступил правильно, отклонив на прошлой неделе украинско-тайваньско-израильский закон об иммиграции из-за отсутствия положений о пограничной безопасности, и потребовал внести в текущий законопроект положения о безопасности границ, которые действительно помогут положить конец этой катастрофе. Вместо этого в сенатском законопроекте о помощи иностранным государствам ничего не говорится о самой острой проблеме, с которой сталкивается наша страна.
Целью закона о дополнительном ассигновании на нужды национальной безопасности была защита границ Америки до отправки дополнительной иностранной помощи в другие страны мира. Именно этого требуют и заслуживают американцы. Теперь, когда Сенат не принял ни одного изменения в пограничной политике, Палата представителей продолжит работу над этими важными вопросами. Америка заслуживает большего, чем бездействие Сената.
Нет никакого станка больше
Это примерно $50 млрд. по текущему курсу.