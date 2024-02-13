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13 лютого 2024, 10:25

Курс валют на 13 лютого: долар та євро продовжують рости

У вівторок, 13 лютого, на готівковому ринку курс долара у покупці додав 10 копійок, а у продажу 15 копійок. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та у продажу.

У вівторок, 13 лютого, на готівковому ринку курс долара у покупці додав 10 копійок, а у продажу 15 копійок.
Фото: Pixabay

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Валютний ринок

В обмінниках долар додав у купівлі 2 копійки, а у продажу 1 копійку. Євро у покупці не змінилось, а у продажу додало 3 копійки.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,80−38,30 грн. Євро купують за 40,80 грн, а продають за 41,50 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,20−38,30 грн, євро — 41,40−41,58.

Міжбанк відкрився у діапазоні 37,96−37,99 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,89−40,91 грн/євро.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 17

+
+23
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
13 лютого 2024, 10:39
#
Я рекомендую выходить в доллар просто бегом и игнорировать его рост.

Джонсон выступил резко против пакета помощи, поэтому потуги Сената имеют маленькое значение. Он в общем-то естественное заявление сделал, что это за «сделка» по границе на Украину, если вообще нам «ноль» уступок предлагают по границе?

Это все угрожает девалом гривне 25% только за счет выпадения макроэкономической помощи США из дефицита, но дефицит бюджета может быть еще выше из-за огромного роста госрасходов на оборону и прежде всего на ракеты ПВО, если это не компенсируется США.

https://www.france24.com/en/americas/20240213-house-speaker-rejects-ukraine-aid-package-as-senators-grind-through-votes
+
0
w33
w33
13 лютого 2024, 10:48
#
Ага, вже прям черги біля обмінок))
+
+15
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
13 лютого 2024, 10:54
#
Это стоит делать пока они не появились.

Демократы будут пробовать сделать congressional letter для постановки закона на голосование мимо Джонсона, но им нужны голоса республиканцев для этого. Судьба в партии конгрессменов, которые решатся на такое нарушение партийной дисциплины понятная.

Однако не все так просто собрать и все голоса демократов. Часть «прогрессивных демократов» считают, что Израиль сам ведет террористическую операцию в Газе, поэтому они не будут голосовать за законопроект и подписывать письма в его пользу.

Вероятность выделения помощи Украине сейчас ниже 10%, вероятно не более 7%

https://www.washingtonpost.com/politics/2024/02/12/house-ukraine-johnson-senate/
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0
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
13 лютого 2024, 11:07
#
На деле если раньше границы составляли «отравленную таблетку» в помощи Украине, то теперь Израиль.

Сколько демократов не подпишут congressional letter понятно по голосованию за пакет помощи по Израилю — 180 конгрессменов. Конечно часть может изменить мнение, но именно столько надо демократам переманить у республиканцев сверху лимита для «письма». Это крайне маловероятно, где-то 7% вероятности и не выше.

Думаю, что сага с помощью США завершилась совсем.

https://www.theguardian.com/us-news/2024/feb/06/republicans-israel-aid-bill-fails-house
+
0
w33
w33
13 лютого 2024, 11:22
#
З якого обмінника ви пишете?

п.с. ваше посилання не існує (Sorry — we haven’t been able to serve the page you asked for)

https://www.theguardian.com/us-news/2024/feb/06/republicans-israel-aid-bill-fails-house
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0
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
13 лютого 2024, 11:33
#
Обрезалось, могли бы сами поискать.

Голосование составило 250 против 180, что не хватило для большинства в две трети, необходимого для принятия.

Конечно часть демов из 180 голосовали против для поддержки политики Байдена, типа это «уловка», но несколько десятков прогрессивистов точно из антиизраильских убеждений. Они представляют «цветной» электорат в США, где антиизраильские настроения были всегда. Плюс для левой либеральной части демократов неприемлимо насилие в Израиле.

Я думаю, что демократам нужно около 40−50 республиканцев-перебежчиков, чтобы попробовать сделать «письмо». Однако тут кроме партийной дисциплины еще вопрос в том, что Джонсон сказал, что начнет свой законопроект. Сомнительно, что даже ястребы-республиканцы будут выступать против своего спикера, который готовит какое-то свое решение. Это совсем нонсенс.

Я думаю с помощью США вопрос уже решенный, но на чудо можно отложить около 7% вероятности.

https://www.theguardian.com/us-news/2024/feb/06/republicans-israel-aid-bill-fails-house-vote
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0
oleg11112222
oleg11112222
13 лютого 2024, 11:46
#
На Минфине с 5 февраля 2024
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0
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
13 лютого 2024, 11:52
#
Читать не умете? В профиле же написано, что ранее был другой эккаунт под которым меня тут все и знают.

И потом, как официальное заявление Спикера Конгресса США зависит от регистраций на МинфинUA???

Важный момент, что Джонсон не интервью дал, которое допускает трактовки, а выпустил официальное заявление

https://twitter.com/SpeakerJohnson/status/1757210505570087039

Прошлый законопроект он также прибил одним твитом. В данном случае твит копирует его письмо Байдену.



+
0
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
13 лютого 2024, 11:54
#
Заявление Спикера Конгресса США Майка Джонсона.

https://twitter.com/SpeakerJohnson/status/1757210505570087039

Республиканцы в Палате представителей с самого начала обсуждения так называемого закона о дополнительной ассигнования на нужды национальной безопасности дали понять, что признают, что национальная безопасность начинается с собственных границ. Десять месяцев назад Палата представителей приняла закон «О защите наших границ», но с тех пор Сенат так и не смог его принять.

Сенат поступил правильно, отклонив на прошлой неделе украинско-тайваньско-израильский закон об иммиграции из-за отсутствия положений о пограничной безопасности, и потребовал внести в текущий законопроект положения о безопасности границ, которые действительно помогут положить конец этой катастрофе. Вместо этого в сенатском законопроекте о помощи иностранным государствам ничего не говорится о самой острой проблеме, с которой сталкивается наша страна.

Целью закона о дополнительном ассигновании на нужды национальной безопасности была защита границ Америки до отправки дополнительной иностранной помощи в другие страны мира. Именно этого требуют и заслуживают американцы. Теперь, когда Сенат не принял ни одного изменения в пограничной политике, Палата представителей продолжит работу над этими важными вопросами. Америка заслуживает большего, чем бездействие Сената.
+
0
oleg11112222
oleg11112222
13 лютого 2024, 11:46
#
На Минфине с 5 февраля 2024
+
+15
Rumatha
Rumatha
13 лютого 2024, 11:01
#
Не забываем, что печатный станок находится у дяди Сэма, и ему по определению надо их печатать и куда-то збагривать, если станок остановится наступит коллапс. Вот они и создают искусственно подъемы/падения спроса и на этом «выезжают».
+
0
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
13 лютого 2024, 11:05
#
Это бред все. Там практически шатдаун был из-за требования прекращения увеличения госдолга. Собственно это требование удовлетворено.

Нет никакого станка больше
+
0
oleg11112222
oleg11112222
13 лютого 2024, 11:46
#
На Минфине с 5 февраля 2024
+
0
w33
w33
13 лютого 2024, 11:05
#
Допомога буде до кінця березня, а зараз гарний час для мінял
+
0
TAN72
TAN72
13 лютого 2024, 11:25
#
Надо срочно идти сдавать,пока курс не упал😂
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0
w33
w33
13 лютого 2024, 11:59
#
У населення на руках близько 100 млрд $, тому ще обов’язково впаде
+
0
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
13 лютого 2024, 12:04
#
На счетах физлиц Украины, включая ценные бумаги, около 2 триллиона гривен.

Это примерно $50 млрд. по текущему курсу.
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