Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1090 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 397 080 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
13 лютого 2024, 8:07
Втрати ворога за 12 лютого: 1090 російських окупантів, 8 танків та 30 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько/ about 397080 (+1090) осіб,
- танків — 6424 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 12004 (+27) од,
- артилерійських систем — 9500 (+19) од,
- РСЗВ — 981 (+0) од,
- засоби ППО — 667 (+1) од,
- літаків — 332 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7332 (+30),
- крилаті ракети — 1882 (+0),
- кораблі /катери — 24 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 12623 (+24) од,
- спеціальна техніка — 1518 (+4)
Джерело: Мінфін
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