Американські сланцеві нафтовидобувачі Diamondback Energy та Endeavour Energy Resources підписали угоду про злиття. Як повідомляє пресслужба Diamondback Energy, сума угоди з огляду на борг Endeavor становитиме приблизно $26 млрд.
Нафтовидобувачі Diamondback та Endeavor оголосили про угоду на $26 мільярдів
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Що відомо
Об'єднання компаній перетворить їх на третього за величиною виробника нафти і газу в Пермському басейні Західного Техасу і Нью-Мексико, поступаючись лише Exxon Mobil і Chevron, повідомляє Reuters.
У рамках угоди Diamondback виплатить $8 млрд готівки, а також віддасть 117,3 млн своїх звичайних акцій. Очікується, що акціонери Diamondback Energy володітимуть приблизно 60,5% об'єднаної компанії, а акціонери Endeavour володітимуть приблизно 39,5% компанії.
«Це об'єднання двох сильних, авторитетних компаній для створення незалежної Північноамериканської нафтової компанії. Запаси об'єднаної компанії матимуть кращу в галузі глибину та якість, які конвертуватимуться у грошовий потік із найнижчою в галузі структурою витрат, створюючи диференційовану ціннісну пропозицію для наших акціонерів», — цитує пресслужба Diamondback Energy CEO компанії Тревіса Стайса.
Як пише The Wall Street Journal з посиланням на інформовані джерела, капіталізація Diamondback складає близько $27 млрд, вартість Endeavor оцінюється приблизно в $25 млрд. Звідси вартість нафтового гіганта становитиме $52 млрд.
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