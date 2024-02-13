Нафтовидобувачі Diamondback та Endeavor оголосили про угоду на $26 мільярдів

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Що відомо

Об'єднання компаній перетворить їх на третього за величиною виробника нафти і газу в Пермському басейні Західного Техасу і Нью-Мексико, поступаючись лише Exxon Mobil і Chevron, повідомляє Reuters.

У рамках угоди Diamondback виплатить $8 млрд готівки, а також віддасть 117,3 млн своїх звичайних акцій. Очікується, що акціонери Diamondback Energy володітимуть приблизно 60,5% об'єднаної компанії, а акціонери Endeavour володітимуть приблизно 39,5% компанії.

«Це об'єднання двох сильних, авторитетних компаній для створення незалежної Північноамериканської нафтової компанії. Запаси об'єднаної компанії матимуть кращу в галузі глибину та якість, які конвертуватимуться у грошовий потік із найнижчою в галузі структурою витрат, створюючи диференційовану ціннісну пропозицію для наших акціонерів», — цитує пресслужба Diamondback Energy CEO компанії Тревіса Стайса.