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13 лютого 2024, 13:16

Безос продав акції Amazon за 2 мільярди доларів

Засновник та колишній глава Amazon.com Inc. Джефф Безос 7−8 лютого продав 12 млн акцій компанії на загальну суму близько $2,04 млрд, йдеться в документах, спрямованих до Комісії з цінних паперів та бірж (SEC). Тепер йому належить 976 млн паперів компанії.

Засновник та колишній глава Amazon.com Inc.
Фото:depositphotos

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Середня ціна продажу становила $170,21 за акцію. На закриття торгів у п'ятницю котирування перебували на рівні 174,45 дол.

Це перший продаж акцій Amazon Безосом більш як за два роки, зазначає The Wall Street Journal. Востаннє до цього він продавав папери у листопаді 2021 року за ціною близько $172,7 з урахуванням спліту, що відбувся у червні 2022 року.

Капіталізація Amazon за останні три місяці зросла на 22%, за дванадцять місяців — на 75% і зараз перевищує $1,8 трлн. Фондовий індекс Nasdaq Composite додав відповідно 16% та 36,5%.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
veritas69
veritas69
13 лютого 2024, 13:33
#
Поздновато как-то подано материал
+
0
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
13 лютого 2024, 15:45
#
Тим кому потрібно знали про це ще 8го чісла…А іншим нащо така інформація…
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