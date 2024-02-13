Moody’s покращило прогнози рейтингів Києва та Харкова

Міжнародне рейтингове агентство Moody’s Investors Service підтвердило довгострокові рейтинги емітентів Києва та Харкова в іноземній та національній валюті на рівні «Caa3». Про це йдеться в повідомленні агентства, передає Інтерфакс-Україна.

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«Стабілізація прогнозів відображає оцінку Moody's, згідно з якою у разі дефолту обох міст очікувані втрати кредиторів мають бути помірними і не перевищити 35%, незважаючи на соціальну та економічну шкоду, яку два міста продовжують зазнавати внаслідок затяжного воєнного конфлікту», — йдеться в повідомленні.

Moody's зазначає, що обидва міста на сьогодні погасили більшу частину свого боргу, і вважає, що міста здатні керувати своїми непогашеними борговими зобов'язаннями, які зараз перебувають на дуже низькому рівні.

Moody's зазначає, що поліпшення прогнозів щодо Києва та Харкова відображає зниження невизначеності щодо ймовірності того, що кредитоспроможність впаде нижче рівня «Caa3», незважаючи на все ще значний ступінь невизначеності навколо повномасштабної війни та її кредитних наслідків.

На думку агентства, обидва міста змогли адаптуватися до дій в умовах війни і продовжувати виконувати адміністративні обов'язки за допомогою коригування послуг та мінімізації понижувального тиску на фінансові показники.

За оцінками Moody's, валовий операційний баланс (GOB) у 2023 році становитиме 31% для Києва та 32% для Харкова.

Moody's прогнозує, що GOB для обох міст знизиться у 2024 році, але залишиться позитивним. Цей результат відповідає бюджетному плану Харкова на 2024 рік, що передбачає збалансований бюджет. Хоча бюджет Києва на 2024 рік вказує на фінансовий дефіцит через передбачені у бюджеті інвестицій в інфраструктуру, Moody's не очікує, що всі закладені до бюджету проєкти можуть бути реалізовані, і, отже, очікує кращого, ніж закладено у бюджеті, фінансового результату, але все ж таки невеликого дефіциту.