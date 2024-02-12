Курс валют на вечір 12 лютого: долар стрімко зріс на міжбанку

До закриття міжбанку курс долара зріс на 22 копійки у купівлі та на 23 копійки у продажу. Євро зросло на 12 копійок у купівлі та на 14 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 12 лютого Закриття 12 лютого Зміни долар 37,74/37,76 37,96/37,99 22/23 євро 40,77/40,78 40,89/40,92 12/14

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,70−38,15 грн. Євро купують за 40,70 грн, а продають за 41,40 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,18−38,29, євро — 41,40−41,55 грн.

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