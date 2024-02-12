До закриття міжбанку курс долара зріс на 22 копійки у купівлі та на 23 копійки у продажу. Євро зросло на 12 копійок у купівлі та на 14 копійок у продажу.
12 лютого 2024, 17:20
Курс валют на вечір 12 лютого: долар стрімко зріс на міжбанку
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Відкриття 12 лютого
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Закриття 12 лютого
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Зміни
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37,74/37,76
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37,96/37,99
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22/23
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40,77/40,78
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40,89/40,92
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12/14
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,70−38,15 грн. Євро купують за 40,70 грн, а продають за 41,40 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,18−38,29, євро — 41,40−41,55 грн.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
На деле CNN сегодня написало сегодня большой материал «Почему ноябрь может решить контроль Сената на долгие годы».
Они пишут, что демократы могут проиграть Сенат «на годы» из-за специфики выборов в США.
Сейчас крайне неудачная для демократов ротация Сената в штатах республиканцев и обычно есть корреляция с рейтингом кандидата в президенты и результатов выборов в «свинговом» штате.
Проще говоря, республиканцы могут выиграть ЦЕЛИКОМ Конгресс на выборах и делать чего хотят, если еще и Трамп станет президентом. Просто Трамп с MAGA сможет вообще игнорировать демократов тогда с их мнением.
Это грозит полным переворачиванием политики США. В этом плане стоит уже внимательней слушать, что там Донни рассказывал про кредит Украине и условия.
https://www.cnn.com/2024/02/12/politics/senate-democrats-biden-election-analysis/index.html