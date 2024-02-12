Здорожчання пального в роздробі набирає обертів

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Як змінилися ціни

Протягом звітного періоду найбільше здорожчав А-95 у мережах VostokGaz і «Фактор» — на 1 грн/л — до 48,49 грн/л і 48,50 грн/л відповідно, дизель — у мережі «Укрнафта» — на 1 грн/л, до 49,90 грн/л.

На 0,50 грн/л збільшилася вартість пального в мережах Chipo і VST: ціна на бензин марки А-95 зросла до 50,02 грн/л і 50,40 грн/л, на ДП — до 49,85 грн/л і 49,70 грн/л відповідно.

У мережі дискаунт-сегменту «БРСМ-Нафта» середня вартість А-95 збільшилася на 0,07 грн/л, до 48,13 грн/л, дизельного пального — на 0,29 грн/л, до 47,78 грн/л. Найбільше (на 1 грн/л) здорожчав бензин у Дніпропетровській області, ДП — в Львівській і Черкаській областях.

Почали зростати ціни на пальне і в мережі групи «Приват»: у середньому А-95 здорожчав на 0,44 грн/л, дизельне пальне — на 0,81 грн/л.

Ціни на пальне в преміумсегменті майже не змінилися. Середня вартість бензину в цьому сегменті становить 55,21 грн/л, ДП — 54,99 грн/л.

«Поки ми не плануємо переглядали вартість пального. І так попит низький», — зазначили в одній із преміуммереж.

Залишається значною різниця між цінами у вищому й нижчому діапазонах. Станом на 12 лютого різниця в ціні на бензин А-95 становить 7,17 грн/л, на ДП — 7,13 грн/л.

Згідно з даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 5 по 12 лютого середня вартість бензину марки А-95 збільшилася на 0,13 грн/л, до 50,85 грн/л, А-95+ — на 0,05 грн/л, до 54,30 грн/л, дизельного пального — на 0,24 грн/л, до 51,07 грн/л.