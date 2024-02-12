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12 лютого 2024, 16:46

H&M готує до відкриття перший від початку війни новий магазин у Києві

Перший новий магазин H&M з початку повномасштабного вторгнення почне роботу в столичному ТРЦ Blockbuster Mall. Про це Forbes Ukraine повідомили в пресслужбі компанії.

Перший новий магазин H&M з початку повномасштабного вторгнення почне роботу в столичному ТРЦ Blockbuster Mall.
Фото: naiukraine

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Що відомо

Новий магазин H&M готується до відкриття в ТРЦ Blockbuster Mall. «Дата відкриття буде оголошена пізніше», — йдеться в коментарі пресслужби компанії.

За даними джерел видання, знайомими з деталями угоди, відкриття нового H&M у Києві відбудеться у квітні 2024 року. Наразі йдуть ремонтні роботи. Магазин стане 10-м в українській мережі та восьмим — серед тих, що працюють.

Традиційно в магазині представлять жіночий, чоловічий і дитячий одяг. Чи буде в ньому спортивний одяг H&M Move і товари для дому H&M Home, наразі невідомо.

Нагадаємо

Компанія H&M відновила роботу в Україні у листопаді 2023 року. Перші магазини відкрилися в ТРЦ Lavina Mall і Respublika Park у Києві 9 листопада. Пізніше магазини шведського оператора відкрили свої двері також у ТРЦ River Mall, Retroville, SkyMall і Dream у столиці і один — у ТРЦ Victoria Gardens у Львові.

Магазини H&M у ТРЦ Riviera в Одесі та в ТРЦ Nikolsky у Харкові залишаються закритими.

Джерело: Мінфін
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