Від початку повномасштабної війни українці задонатили в «банки» віртуального monobank мільярд євро. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у Telegram.
12 лютого 2024, 15:33
З початку повномаштабного вторгення українці задонатили на банки monobank 1 мільярд євро
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«1 мільярд євро. Тисяча-тисяч-тисяч. Стільки люди задонатили на банки від початку повномасштабної війни. Усі компліменти вже кліше. Скажу, що справжня честь бути причетним до такого», — зазначив він.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що monobank створив новий інструмент для монетизації творчості, в тому числі стримерів — База від monobank.
Джерело: Мінфін
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