З початку повномаштабного вторгення українці задонатили на банки monobank 1 мільярд євро

Від початку повномасштабної війни українці задонатили в «банки» віртуального monobank мільярд євро . Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у Telegram .

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«1 мільярд євро. Тисяча-тисяч-тисяч. Стільки люди задонатили на банки від початку повномасштабної війни. Усі компліменти вже кліше. Скажу, що справжня честь бути причетним до такого», — зазначив він.

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Раніше «Мінфін» писав, що monobank створив новий інструмент для монетизації творчості, в тому числі стримерів — База від monobank.