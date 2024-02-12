Ціна акцій керівництва інвестфондів зросла на $40 млрд

Вартість акцій засновників та керівників найбільших фондів прямих інвестицій у США збільшилася за 2023 рік на $40 млрд на тлі зростання їх активів, пише Financial Times з посиланням на власні підрахунки.

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Акції таких великих інвестфірм, як Blackstone, KKR, Apollo Global, Ares Management і TPG, наблизилися до рекордних максимумів або перевершили їх завдяки фінансовим результатам вище за очікувані, пише FT.

Цьому зростанню сприяло збільшення загальних активів фондів, у тому числі через кредитні та страхові операції, на тлі стрімкого зростання ставок. За підрахунками газети, сукупно фонди прямих інвестицій у 2023 році заробили $15,5 млрд у вигляді комісійних та доходів на основі спредів, що на 11% більше, ніж за рік до цього.

Зростання акцій інвестгруп відбулося в період занепокоєння на Уолл-стріт і підкреслило їхню відмінність від традиційних перекупників, пише FT.

Великі інвестбанки скорочували персонал та бонуси через уповільнення укладання угод, яке відбулося на тлі підвищення відсоткових ставок, а групи прямих інвестицій намагалися продати свої активи та повернути прибуток інвесторам.

Вища прибутковість підтримала кредитний бізнес інвестгруп, який менш відомий, але в якому активи та доходи зросли.

Blackstone у 2023 році отримала $148 млрд від інвесторів, внаслідок чого її активи перевищили $1 трлн, і більшу частину було отримано від кредитних та страхових операцій, пише FT. Приватні кредитні інвестиції компанії зросли минулого року на 16,4%, що дозволило компенсувати падіння доходів підрозділу прямих інвестицій.

Приток в Apollo Global склав $157 млрд за 2023 рік, і майже половина цих коштів надійшла від страхового підрозділу Athene. Макрей Сайкс, портфельний менеджер фонду Gabelli Equity Trust, який володіє акціями обох груп, назвав нагромадження активів за минулий рік винятковим.

Серед активів керівників інвесткомпаній найбільше подорожчали активи голови Blackstone Стівена Шварцмана (36 місце рейтингу Forbes Real-Time Billionaires, статки $38,1 млрд) — на $12 млрд, вказує FT. Зараз Blackstone — найдорожча компанія з управління активами у світі: її ринкова капіталізація у $155 млрд перевищує, зокрема показники Morgan Stanley або Goldman Sachs.

У січні Шварцман заявив, що Blackstone захистила роботу над диверсифікацією бізнесів, у результаті фонд виявився влаштований таким чином, щоб забезпечувати стійкість у часи напруги та використовувати потенціал зростання у міру відновлення ринків.