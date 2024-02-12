З 14 лютого 2024 року онлайн-сервіс страхування oh.ua переходить під бренд — Finance.ua Страхування. Тепер усі клієнти oh.ua отримуватимуть ще вигідніші пропозиції щодо страхування та додаткові бонуси за покупки, які раніше їм не були доступні.
Finance.ua оголошує про перехід сервісу oh.ua під бренд Finance.ua Страхування
Деталі
В рамках цього злиття будуть поєднанні переваги та багаторічний досвід в сфері страхування сайту oh.ua та інноваційні підходи фінансового супермаркету Finance.ua, щоб забезпечити ще більш зручний та ефективний досвід страхування онлайн.
Відвідувачі, що перейдуть на сайт https://oh.ua/, після 14 лютого, будуть автоматично переадресовані на адресу https://finance.ua/ua/insurance. Це гарантує безперебійність та зручність використання сервісу.
Всі існуючі клієнти oh.ua продовжать отримувати якісну підтримку від експертів Finance.ua Страхування. У разі виникнення питань, клієнти можуть звертатися за підтримкою за телефоном 0 800 307 555 або за електронною адресою insurance@mail.finance.ua.
Довідка
OH.ua був заснований у 2015 році та став відомим онлайн-магазином страховок, пропонуючи клієнтам можливість швидко порівняти ціни на страхування та легко оформити поліс онлайн.
Finance.ua Страхування — це сервіс онлайн-страхування, офіційний партнер провідних страхових компаній. Пропонуючи оформлення онлайн поліса за 5 хвилин, він гарантує тільки надійні та перевірені страхові компанії, а також забезпечує зручне порівняння всіх цін на страхування.
З переходом під бренд finance.ua страхування, компанія прагне поєднати найкращі аспекти обох платформ, щоб створити ще кращий та зручний сервіс для своїх клієнтів.
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