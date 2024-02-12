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12 лютого 2024, 12:17

Finance.ua оголошує про перехід сервісу oh.ua під бренд Finance.ua Страхування

З 14 лютого 2024 року онлайн-сервіс страхування oh.ua переходить під бренд — Finance.ua Страхування. Тепер усі клієнти oh.ua отримуватимуть ще вигідніші пропозиції щодо страхування та додаткові бонуси за покупки, які раніше їм не були доступні.

Деталі

В рамках цього злиття будуть поєднанні переваги та багаторічний досвід в сфері страхування сайту oh.ua та інноваційні підходи фінансового супермаркету Finance.ua, щоб забезпечити ще більш зручний та ефективний досвід страхування онлайн.

Відвідувачі, що перейдуть на сайт https://oh.ua/, після 14 лютого, будуть автоматично переадресовані на адресу https://finance.ua/ua/insurance. Це гарантує безперебійність та зручність використання сервісу.

Всі існуючі клієнти oh.ua продовжать отримувати якісну підтримку від експертів Finance.ua Страхування. У разі виникнення питань, клієнти можуть звертатися за підтримкою за телефоном 0 800 307 555 або за електронною адресою insurance@mail.finance.ua.

Довідка

OH.ua був заснований у 2015 році та став відомим онлайн-магазином страховок, пропонуючи клієнтам можливість швидко порівняти ціни на страхування та легко оформити поліс онлайн.

Finance.ua Страхування — це сервіс онлайн-страхування, офіційний партнер провідних страхових компаній. Пропонуючи оформлення онлайн поліса за 5 хвилин, він гарантує тільки надійні та перевірені страхові компанії, а також забезпечує зручне порівняння всіх цін на страхування.

З переходом під бренд finance.ua страхування, компанія прагне поєднати найкращі аспекти обох платформ, щоб створити ще кращий та зручний сервіс для своїх клієнтів.

Джерело: Мінфін
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