Курс валют на 12 лютого: Євро в банках подорожчало на 7 копійок, в обмінниках — на 16 копійок

У понеділок, 12 лютого, на готівковому ринку курс долара у покупці не змінився, а у продажу додав 5 копійок. Євро подорожчало на 7 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.

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Валютний ринок

В обмінниках долар у купівлі та у продажу додав 10 копійок. Курс євро у покупці зріс на 12 копійок, а у продажу на 16 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,60−38,10 грн. Євро купують за 40,62 грн, а продають за 41,35 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,10−38,20 грн, євро — 41,30−41,46.

Міжбанк відкрився у діапазоні 37,74−37,76 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,48−40,49 грн/євро.

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