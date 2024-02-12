Минулої доби українські захисники ліквідували ще 790 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 395 990 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
12 лютого 2024, 8:13
Втрати ворога за 11 лютого: 790 російських окупантів, 10 танків та 45 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу - близько 395990 (+790) осіб,
- танків — 6416 (+10) од,
- бойових броньованих машин — 11977 (+21) од,
- артилерійських систем — 9481 (+6) од,
- РСЗВ — 981 (+0) од,
- засоби ППО — 666 (+0) од,
- літаків - 332 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7302 (+45),
- крилаті ракети — 1882 (+1),
- кораблі /катери — 24 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 12599 (+7) од,
- спеціальна техніка — 1514 (+1)
Джерело: Мінфін
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