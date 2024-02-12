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12 лютого 2024, 8:36

У січні 65 учасників залишили ринок небанківських фінансових послуг — НБУ

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в січні зменшилася з 1120 (станом на 31 грудня 2023 року) до 1058 (станом на 31 січня 2024 року), кількість банків залишилася незмінною — 63. Про це йдеться у даних НБУ.

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в січні зменшилася з 1120 (станом на 31 грудня 2023 року) до 1058 (станом на 31 січня 2024 року), кількість банків залишилася незмінною — 63.
Фото:depositphotos

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Кого виключили зі списку

Із реєстрів примусово виключено 58 учасників ринку небанківських фінансових послуг: 29 фінансових компаній, двох страховиків, 21 ломбард та шість лізингових компаній. Дві фінансові компанії, чотири кредитні спілки та одну лізингову компанію виключено з реєстрів за ініціативою заявника. Водночас до реєстру включено три страхових брокери.

Протягом січня шістьом фінансовим компаніям, трьом ломбардам, чотирьом кредитним спілкам та трьом лізинговим компаніям анульовано всі ліцензії добровільно (на підставі поданих ними заяв), а ще одному страховику — примусово (як захід впливу). Двом фінансовим компаніям анульовано частину з наявних ліцензій за їх ініціативою.

Хто працює на ринку

Станом на 31 січня на небанківському ринку працювали 528 фінансових компаній (у грудні було 559), 87 страховиків non-life (було 89), 12 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 125 ломбардів (було 146), 129 кредитних спілок (було 133), 69 лізингових компаній (було 76), 36 страхових брокерів (було 33), 71 колекторська компанія (кількість не змінилася).

Крім того, на ринку визнано 19 банківських груп (кількість не змінилася) та 20 небанківських груп (кількість не змінилася).

На платіжному ринку діє 19 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (було 21), та 16 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (кількість не змінилася). Скасування реєстрації двох платіжних систем відбулося за зверненням операторів цих платіжних систем (тобто добровільно).

Крім того, на ринку діють надавачі фінансових платіжних послуг, серед яких 19 платіжних установ (кількість не змінилася), 11 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк — емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб'єктів, що діють на платіжному ринку, входять 34 комерційних агенти (було 36) та 35 технологічних операторів платіжних послуг (кількість не змінилася).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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