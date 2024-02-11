Минулої доби українські захисники ліквідували ще 930 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 395 200 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
11 лютого 2024, 8:35
Втрати ворога за 10 лютого: 930 російських окупантів, 12 танків та 22 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 395200 (+930) осіб,
- танків — 6406 (+12) од,
- бойових броньованих машин — 11956 (+14) од,
- артилерійських систем — 9475 (+16) од,
- РСЗВ — 981 (+0) од,
- засоби ППО — 666 (+0) од,
- літаків — 332 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7257 (+22),
- крилаті ракети — 1881 (+0),
- кораблі /катери — 24 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 12592 (+13) од,
- спеціальна техніка — 1513 (+1).
Джерело: Мінфін
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