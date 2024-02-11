Угода на понад $2 мільярди: Безос вперше за три роки продав частину акцій Amazon

На цьому тижні засновник Amazon Джефф Безос вперше за останні три роки продав частину акцій компанії. Про це повідомляє Bloomberg.

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Деталі

Продажі 12 млн акцій відбулися в середу та четвер і склали більше ніж $2 млрд.

2 лютого 2024 року Amazon оголосила, що Безос планує продати до 50 млн акцій компанії протягом наступних 12 місяців, потенційно заробивши на різкому зростанні акцій, що дозволить йому стати найбагатшою людиною світу.

За даними Bloomberg Billionaires Index, статок Безоса за рік зріс на $22,6 млрд до $200 млрд станом на неділю, 11 лютого. Він знаходиться на другому місці після Ілона Маска, статки якого сягають $209 млрд (-$20,2 млрд за рік).

Починаючи з 2002 року засновник Amazon продав акції компанії на суму понад $30 млрд, у тому числі близько $20 млрд у 2020 і 2021 роках.

Він переважно дарував акції, включно з акціями на суму приблизно $230 млн, які були передані некомерційним організаціям у листопаді 2023 року.

Нагадаємо

Минулого тижня акції Amazon підвищилися майже на 8% після того, як компанія повідомила про вищі, ніж очікувалося, обсяги продажів у святковий квартал, а її прибутковий хмарний бізнес засвідчив перші прирости завдяки функціям на базі ШІ.

Минулого року акції Amazon зросли більш ніж на 80% на тлі ширшого зростання цін на технологічні акції та перевершили еталонний індекс S&P 500.

Безос заснував Amazon у 1994 році. Спочатку компанія працювала як інтернет-ринок для книг, але пізніше розширилася на продаж електроніки, відеоігор, одягу, меблів, іграшок тощо. Наразі це одна з найбільших у світі за обігом компаній, що продає товари та послуги через інтернет.

У 2021 році він пішов з посади виконавчого директора та обійняв посаду виконавчого голови.