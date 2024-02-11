Шоколад може подорожчати: Ціни на какао оновили історичний рекорд через Ель-Ніньйо

Ціни на какао на товарному ринку в Нью-Йорку в четвер, 8 лютого, досягли нового історичного максимуму в $5 874 за тонну, оскільки суха погода завдає шкоди врожаю в Західній Африці. Про це повідомляє BBC.

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Ціни на какао зросли через низькі врожаї в Західній Африці, на яку припадає основна частина світових поставок. Погодне явище Ель-Ніньйо спричинило більш суху погоду в Гані та Кот-д'Івуарі, які є двома найбільшими у світі виробниками какао-бобів.

Зазначається, що високі температури та зміни режиму опадів, спричинені зміною клімату, також можуть вплинути на врожай.

З початку минулого року вартість основного інгредієнта для виготовлення шоколаду зросла приблизно вдвічі. Стрімке зростання цін на какао тисне на великих виробників шоколаду.

У четвер один із найбільших у світі виробників шоколаду Hershey попередив: «Очікується, що історичні ціни на какао обмежать зростання прибутків цього року».

Виконавчий директор Hershey Мікеле Бак також не виключила підвищення цін для клієнтів.

«Ми не можемо говорити про майбутнє ціноутворення. Враховуючи, якою є ціна на какао, ми будемо використовувати всі інструменти в нашому наборі інструментів, включаючи ціноутворення, як спосіб управління бізнесом», — сказала вона під час розмови з аналітиками.

Минулого місяця американська компанія Mondelez визначила зростання вартості інгредієнтів шоколаду як одну з проблем, з якою вона зіткнеться в майбутньому.

Ель-Ніньйо

Феномен Ель-Ніньйо полягає в різкому підвищенні температури (на 5−9 градусів) поверхневого шару води на сході Тихого океану (у тропічній і центральній частинах) на площі близько 10 мільйонів квадратних кілометрів.