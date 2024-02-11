АМКУ дозволив «Ковальській» придбати транспортну компанію «Вінтер Карго»

Антимонопольний комітет України дав дозвіл компанії з групи «Ковальська» придбати транспортну компанію «Вінтер Карго». Про це повідомляється на сайті АМКУ.

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«Надано дозвіл ТОВ „Ковальська Сировина“ на придбання частки у статутному капіталі ТОВ „Вінтер Карго“, що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства», — йдеться в повідомленні.

Компанія «Вінтер Карго»

За даними YouControl, основна діяльність «Вінтер Карго» — вантажний річковий транспорт, інші діяльності — неспеціалізована оптова торгівля, вантажний автомобільний транспорт та складське господарство.

Власником ТОВ значиться закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Скайфол», а кінцевими бенефіціарами — доньки колишнього міністра екології Анна та Каріна Злочевські.