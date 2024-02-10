Приватбанк вночі проводитиме регламентні роботи. Сервіси у Приват24 будуть тимчасово недоступні

В ніч на 11 лютого Приватбанк буде проводити регламентні роботи у Приват24, у зв’язку з чим сервіси будуть на паузі до 5 години ранку. Про це повідомляє пресслужба банку.

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«Під час проведення робіт 11 лютого з 1:00 до 5:00 ранку додаток та web-версія Приват24 будуть тимчасово недоступні», — йдеться у повідомленні.

Зазвичай регламентні роботи в банку проводяться у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій.

«Якщо у період проведення робіт ви плануєте користуватися Приват24, радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на декілька годин. Дякуємо за розуміння!» — написали у банку.